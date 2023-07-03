GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi elden kaçıyor! Yapılan teklif dudak uçuklattı

Galatasaray'da gözler Devler Ligi'ne çevrildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan sarı-kırmızılı ekip kadrosunu güçlendirmek istiyor. Transfer harekatına başlayan kurmaylara kötü haber İtalyan basınından geldi. Şampiyonluğun mimarı olan Mauro Icardi için dudak uçuklatan bir teklif yapıldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)