TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a dünya yıldızı stoper! Resmi teklif 9 milyon Euro

Son şampiyon Galatasaray'da yeni sezon transfer görüşmeleri devam ediyor. Sarı kırmızılılarda geçen sezon gösterdiği performans sonrası takımdan ayrılacağı konuşulan Victor Nelsson'un yerine oyuncu bakılıyordu. Birçok isimle görüşen Cimbom, Premier Lig'den flaş bir yıldız için resmi teklif yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2023- 06:40