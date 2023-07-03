TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! 12 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Sacha Boey, transfer gündeminden düşmüyor. 22 yaşındaki sağ bek için son olarak 12 milyon Euro önerildiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların bu teklife yanıtı da ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2023- 06:40