Geçen sezonun başında kadro dışı kalan ancak Dubois'nın sakatlığı sonrasında özür dileyince yeniden forma şansı doğan Sacha Boey yepyeni bir kariyere yelken açtı.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! 12 milyon Euro...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Sacha Boey, transfer gündeminden düşmüyor. 22 yaşındaki sağ bek için son olarak 12 milyon Euro önerildiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların bu teklife yanıtı da ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
2022-23 sezonunda takımın en iyilerinden olan ve hayalini kurduğu Fransa Milli Takımı öncesinde U21'den davet alan oyuncu için kulüpler de sıraya girdi.
Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma şansını kaçıran 22 yaşındaki futbolcu için Avrupa'dan da teklifler masaya konmaya başladı.