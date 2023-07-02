Son şampiyon Galatasaray'da çalışmalar başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom kampa 2 yeni transferi getiriyor!
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçecek gibi duruyor. Bir yandan yıldız isimlere gelen teklifler bir yandan da takıma katılacak isimler şimdiden büyük bir heyecan yaşatmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar buna göre listesine 2 yıldızı aldı. Başkanvekili Erden Timur, bu iki ismin transferini kampa yetiştirmek için seferber oldu. İşte Galatasaray'ın taraftarları heyecan yerinde durduramayacak o yıldızları... GS SPOR HABERLERİ
Son şampiyon Galatasaray'da çalışmalar başladı.
Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk yönetiminde başlayan antrenmanlarda birçok isim izinleri nedeniyle daha sonra katılacak.
Özellikle genç oyuncular için fırsat olan bu çalışmalarda Okan Buruk yakın takibe geçti.