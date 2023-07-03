GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray istiyordu! İtalyan devinden yıldız isme kanca

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan ve Devler Ligi elemelerinde yer alacak Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılıların listesinde birçok isim bulunurken, Paris Saint-Germain'le (PSG) yakın temas halindeydi... Fransız ekibinde top koşturan yıldız isme, İtalya'dan talip çıktı. İşte o futbolcu ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)