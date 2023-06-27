CİDDİ SORUN OLMAYA BAŞLADI

Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'dan çok iyi bir teklif gittiğini doğrulayan Erden Timur bu konuyla ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu: Çok iyi bir teklif yapıldı ama Avrupa'da özellikle de bizde kalmak istiyor.