Galatasaray'da tüm gözler Mauro İcardi'nin üzerinde...
GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur açıkladı! Icardi'den flaş transfer kararı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Timur, sarı-kırmızılıların bonservisini almak için PSG ile görüşmelerini sürdürdüğü Mauro Icardi ile ilgili de konuştu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu, sezonun bitmesiyle birlikte İstanbul'dan ayrıldı.
Galatasaray, kiralık oynayan İcardi'nin bonservisini almak için PSG ve eşi/menajeri Wanda Nara ile görüşmelerini sürdürürken Arap takımlarının oyuncuya ilgisi sarı-kırmızılı takımın işini oldukça zorlaştırdı.