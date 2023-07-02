Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 10 numara savaşı! Transferde dev derbi
Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Bu dönemde iddialı hamleler yapmak isteyen iki kulüp, transferde karşı karşıya geldi. Ezeli rakiplerin, Brezilyalı 10 numara için yarış halinde olduğu öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
Özellikle sarı lacivertliler transfer döneminde 2 flaş hamle yaptı.
Kanarya; Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmişti.