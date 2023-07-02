Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 10 numara savaşı! Transferde dev derbi

Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Bu dönemde iddialı hamleler yapmak isteyen iki kulüp, transferde karşı karşıya geldi. Ezeli rakiplerin, Brezilyalı 10 numara için yarış halinde olduğu öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2023- 06:40