Galatasaray, forvet transferi için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luka Jovic için kritik zirve! Menajeri...
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi bir süredir gündemde olan Luka Jovic konusunda dikkat çeken gelişmeler ortaya çıktı. Fiorentina'dan ayrılmaya sıcak bakan ismin menajeri İstanbul'a davet edildi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray, forvet transferi için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.
Sarı-kırmızılılar, Fiorentina'nın golcüsü Luka Jovic'in transferinde mutlu sona yakın.
Kulüp, Sırp yıldızın menajeri Ramadani'yi önceki gün İstanbul'a çağırdı.