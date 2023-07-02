Şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Paredes imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda yürüten Galatasaray, ses getirecek bir transfer hamlesi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların bonservisi PSG'de bulunan Leandro Paredes ile sözleşme imzalayacağını duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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