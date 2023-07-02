Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da diğer yandan transfer harekatı devam ediyor.
Galatasaray'dan son yılların en bomba transferi! İşte yeni gol makinesi
Transferin sessiz takımı Galatasaray'da önümüzdeki haftadan itibaren büyük bir hareketlilik yaşanacak. Forvet bölgesine takviye yapacak olan sarı kırmızılılar, son yılların en bomba transferine imza atmaya hazırlanıyor. İşte Aslan'ın yeni gol makinesi... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışan yönetimin ilk hedefi santrfor bölgesi...
Son şampiyon Galatasaray'da Mauro İcardi'nin kiralık kontratı sona ermişti.