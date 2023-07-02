GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlar resmen açıkladı! Cimbom golcü isimle görüşmelere başladı

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda forvet alternatifi arayışları sürmeye devam ediyor. Başkanvekili Erden Timur buna göre bir süredir gündeminde olan yıldızın kulübüyle görüşmek için İtalya'ya gitti. İşte transfer detayları... GS SPOR HABERLERİ | aspor.com.tr DIŞ BASIN