Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyanlar resmen açıkladı! Cimbom golcü isimle görüşmelere başladı
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda forvet alternatifi arayışları sürmeye devam ediyor. Başkanvekili Erden Timur buna göre bir süredir gündeminde olan yıldızın kulübüyle görüşmek için İtalya'ya gitti. İşte transfer detayları... GS SPOR HABERLERİ | aspor.com.tr DIŞ BASIN
Sarı kırmızılılarda yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden başladı.
Cimbom, Okan Buruk yönetiminde yeni sezona yoğun tempoda hazırlanıyor.