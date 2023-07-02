Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza atarak ligi şampiyon tamamladı.
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'dan Saint-Maximin bombası!
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda transfere dair sürpriz bir hamle ortaya çıktı. Yönetimin fırsat transferi olarak gördüğü bu isim 26 yaşındaki Fransız yıldız Allan Saint-Maximin. Galatasaray'da temaslar başladı. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza atarak ligi şampiyon tamamladı.
Sarı kırmızılılarda yaşanılan şampiyonluğun ardından gelecek sezon da aynı başarının tekrarlanması hedefleniyor.
Ayrıca Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakmak istiyor.