Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Alexander Sörloth sürprizi! Görüşme olumlu geçti
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Forvet bölgesini güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Sörloth transferi için Leipzig ile temasa geçtiği ve görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte takviye çalışmaları hızlandı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raopru doğrultusunda birçok transfer yapacak.