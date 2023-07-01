TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Alexander Sörloth sürprizi! Görüşme olumlu geçti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Forvet bölgesini güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Sörloth transferi için Leipzig ile temasa geçtiği ve görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2023- 06:40