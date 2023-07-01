TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Japon yıldız! İtalyan devi ile yarışa girildi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un listesi üzerinden takviyeler gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar, hücum hattına transfer yapacak. Cimbom, İtalyan devi ile beraber Japon yıldız için transfer savaşına girdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2023- 06:40