Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Japon yıldız! İtalyan devi ile yarışa girildi
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un listesi üzerinden takviyeler gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar, hücum hattına transfer yapacak. Cimbom, İtalyan devi ile beraber Japon yıldız için transfer savaşına girdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar Alman ekibi Eintracht Franfurt ile sezon sonu itibarıyla kontratı biten Japon yıldız oyuncu Daichi Kamada için harekete geçti.
Kurmaylar transfer için nabız yoklaması yaptı.