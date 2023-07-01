TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 22'lik yetenek! Menajerler önerdi

Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Orta sahaya takviye yapacak olan Cimbom'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı kırmızılılar, menajerlerin önerdiği 22'lik genç yıldız için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2023- 06:40