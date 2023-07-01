Güneş talimatı verdi!
Transferde Coutinho kapışması!
💲1 DOLAR NE KADAR?
Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı!
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Flaş İsmail Kartal yorumu Flaş İsmail Kartal yorumu 09:34
Güneş talimatı verdi! Güneş talimatı verdi! 09:13
F.Bahçe'ye Samatta piyangosu! Yeni takımını duyurdular F.Bahçe'ye Samatta piyangosu! Yeni takımını duyurdular 23:41
F.Bahçe'ye Samatta piyangosu! Yeni takımını duyurdular F.Bahçe'ye Samatta piyangosu! Yeni takımını duyurdular 23:36
F.Bahçe'ye büyük müjde! Dünya yıldızın geleceği belli oldu F.Bahçe'ye büyük müjde! Dünya yıldızın geleceği belli oldu 23:22
Fırtına yeni transferini KAP'a bildirdi Fırtına yeni transferini KAP'a bildirdi 23:22
Daha Eski
F.Bahçe'de şok Becao gelişmesi! Transfer... F.Bahçe'de şok Becao gelişmesi! Transfer... 23:22
Cimbom şova hazırlanıyor! Cimbom şova hazırlanıyor! 23:22
Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi! 23:22
Paredes'in menajeri konuştu! Paredes'in menajeri konuştu! 23:22
Arda Güler için Barcelona'dan resmi teklif! Arda Güler için Barcelona'dan resmi teklif! 23:22
Buruk düşünmeden reddetti! Buruk düşünmeden reddetti! 23:22
SON DAKİKA