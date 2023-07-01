Yeni sezon öncesinde birçok bölge için transfer çalışmalarında bulunan siyah beyazlılar; savunma ve orta saha için adımlar atsa da hücum hattı için de girişimlerde bulunuyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Şenol Güneş talimatı verdi! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'dan o isimler...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yönetimin temaslarını sürdürdüğü bazı isimler bulunurken listeye sürpriz iki isim eklendi. Gündeme son gelen iki isimden biri Fenerbahçe'de diğeri de geçen sezon Galatasaray'da forma giydi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Yeni sezon öncesinde birçok bölge için transfer çalışmalarında bulunan siyah beyazlılar; savunma ve orta saha için adımlar atsa da hücum hattı için de girişimlerde bulunuyor.
Bu konuda son iddia, İngiltere'den geldi.
Fanatik'te yer alan haberde Kara Kartal'ın, geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'yı listesine eklediği bildirildi.