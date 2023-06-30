TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray transferde şova hazırlanıyor! Erden Timur dönemi...

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda 2023-2024 sezonu için start verildi. Antrenmanlar Okan Buruk yönetiminde başladı. Transferde ise Erden Timur, geçen seneden planladığı isimler üzerinden temaslarını sürdürüyor. Buna göre yaz transfer dönemi yine oldukça hareketli geçecek gibi duruyor. Galatasaray'da özellikel Sacha Boey, Victor Nelsson, Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira gibi isimlere olan ilgi yönetimi düşündürüy. Hem maddi açıdan güçlenmek isteyen yönetim hem de Şampiyonlar Ligi seviyesi için güçlü bir kadro kurmak istiyor. Başkanvekili Erden Timur ise bu kapsamda listesini hazırladı. İşte transferde gündemde en yakın olan 3 futbolcu... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2023- 11:14