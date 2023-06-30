Galatasaray'da transfer çalışmaları henüz karşılığını bulamadı.
Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi! Zaha ortalığı kızıştırdı...
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: 2023-2024 sezonu öncesinde dev rekabette start transferle birlikte verildi. Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Zaha konusunda Fransız basınından olay iddia geldi. Haberde Galatasaray'ın da devreye girdiği öne sürüldü. GS SPOR HABERLERİ
Mehmet Cem Çakır| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 30.06.2023- 14:25
Galatasaray'da transfer çalışmaları henüz karşılığını bulamadı.
Bu gelişme sonrası taraftarla ise çok rahat.
Sarı-kırmızılılar bu konuda Erden Timur'a fazlasıyla güveniyor.