Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi! Zaha ortalığı kızıştırdı...

Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi! Zaha ortalığı kızıştırdı...

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: 2023-2024 sezonu öncesinde dev rekabette start transferle birlikte verildi. Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Zaha konusunda Fransız basınından olay iddia geldi. Haberde Galatasaray'ın da devreye girdiği öne sürüldü. GS SPOR HABERLERİ