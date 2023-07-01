Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldız ismi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti.

İŞTE O PAYLAŞIM

Cimbom ailem, muhteşem bir kulüpsün. Bağlılığınız, profesyonelliğiniz ve en önemlisi armaya olan sevginiz nedeniyle ülkedeki en iyi takımız. Bu kulübü daha iyi hale getirmek için çalışan herkese çok teşekkür ederim.

Şüphesiz Galatasaray taraftarı dünyanın en iyilerinden. Bize her zaman evimizde oynuyormuşuz gibi hissettirdiniz. Sevginize tüm kalbimle teşekkür ederim. Hak ettiğiniz tüm mutlu anları yaşamanızı diliyorum.

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