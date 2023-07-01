Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst Galatasaray'a mı geliyor? Menajerinden flaş hamle
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Özellikle santrfor arayışında olan Galatasaray'a menajerler aracılığıyla Weghorst önerildi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Cimbom'da bu şampiyonluğun ardından gelecek sezon için kollar sıvandı.
Cimbom yeni sezon için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken transfer çalışmalarına da büyük önem veriliyor.