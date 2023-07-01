GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkesi konuşup onu unutturdular! Cimbom'a canavar golcü

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Icardi'nin yanı sıra ortaya çıkan isimlerinin bir kurmaca olduğu ve gerçek istedikleri ismin ise Premier Lig'de olduğunu duyurdular. İşte o isim ve transfer detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2023- 14:32