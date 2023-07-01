Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkesi konuşup onu unutturdular! Cimbom'a canavar golcü
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Icardi'nin yanı sıra ortaya çıkan isimlerinin bir kurmaca olduğu ve gerçek istedikleri ismin ise Premier Lig'de olduğunu duyurdular. İşte o isim ve transfer detayları... GS SPOR HABERLERİ
Sarı kırmızılılarda yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden başladı.
Cimbom, Okan Buruk yönetiminde yeni sezona yoğun tempoda hazırlanıyor.