Mauro Icardi'nin transferi için seferberlik ilan eden Galatasaray bir yandan da alternatif forvet hamlesi yapmak istiyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da rota Portekiz! Okan Buruk onay verdi
Yeni sezon çalışmalarına başlayan Galatasaray, transfer harekatını sürdürüyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, takviyeyi UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuna yetiştirmek için kolları sıvadı. Cimbom, Portekiz Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncuyu listesine aldı. Teknik direktör Okan Buruk, futbolcu için onay verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Temmuz ayı sonunda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına mutlaka bu transferi yetiştirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın listesine sürpriz bir isim girdi.
8 MİLYON İSTİYORLAR
Alınan bilgilere göre Galatasaray, Braga formasını giyen Simon Banza için harekete geçti.