Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo'dan! 1 yıllığına kiralanacak
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Avrupa'nın önemli liglerinden flaş isimlerle görüşen yönetim, sürpriz bir transfer için devreye girdi. Sarı kırmızılıların bu transferinde yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo da büyük rol oynayacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesi transferlerin birçoğunu gerçekleştirmek istiyor.
Yönetim özellikle bayramdan sonra transferde gaza basacak.