Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, ülke basına verdiği röportajda, sarı-kırmızılıların gündeminde olan vatandaşı hakkında konuştu ve "Kean benim çocukluk arkadaşım. Çok güçlü ama hafife alınan bir forvet. Birçok insan onu tanımıyor ve sebepsiz yere yargılıyorlar. Onunla Galatasaray'da birlikte oynamak isterim" diyerek transfer ateşini yaktı.