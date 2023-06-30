GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un kasası doldu taştı!

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray rahat bir nefes aldı. Sarı-kırmızılılar kazanılan şampiyonluk ile beraber büyük bir gelirin sahibi oldu. Cimbom'un kasası doldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2023- 06:40