Müzesine şampiyonluk kupası koyan Galatasaray, taraftarına da bolca sevinç yaşattı.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un kasası doldu taştı!
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray rahat bir nefes aldı. Sarı-kırmızılılar kazanılan şampiyonluk ile beraber büyük bir gelirin sahibi oldu. Cimbom'un kasası doldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Cimbom'un son bir ayda kasası doldu taştı.
Sabah'ın derlediği habere göre sarı-kırmızılılar 1.2 milyar TL'ye yakın geliri garantiledi.