Galatasaray'dan bedava transfer bombası! Bayramdan sonra...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa'dan birçok isimle temas halinde olan Cimbom'dan flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, bonservisi elinde olan sürpriz bir yıldız için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2023- 06:40