Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye mi geliyor? Menajerlerden flaş öneri...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde transferde Ryan Kent ve Edin Dzeko ile imzalar atıldı. Yönetim bununla birlikte hoca konusunu da İsmail Kartal ile çözdü. 9 sezondur şampiyon olamayan Fenerbahçe bu sene bu hasrete son vermek istiyor. Sarı-lacivertlilere bu defa ise Galatasaray'ın eski yıldızı menajerler tarafından önerildi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2023- 12:12