Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son sürat devam ediyor.
Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye mi geliyor? Menajerlerden flaş öneri...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde transferde Ryan Kent ve Edin Dzeko ile imzalar atıldı. Yönetim bununla birlikte hoca konusunu da İsmail Kartal ile çözdü. 9 sezondur şampiyon olamayan Fenerbahçe bu sene bu hasrete son vermek istiyor. Sarı-lacivertlilere bu defa ise Galatasaray'ın eski yıldızı menajerler tarafından önerildi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından girişimler hız kazandı.
Vakit kaybetmeden çalışmalarına başlayan İsmail Kartal, şimdiden yönetime bir liste verdi.