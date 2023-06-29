Son şampiyon Galatasaray'ın yıldızlarına ilgi giderek büyüyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldız ismine İngiliz kancası! Yapılan teklif...
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da birçok isim performansı ile Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İngiliz ekibi, sarı-kırmızıların milli yıldızına kancayı takmış durumda. Ada kulübü, Cimbom'a teklifini iletti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Çok sayıda futbolcusu için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler alan Sarı-Kırmızılılar'da flaş bir gelişme daha yaşandı.
Takvim'in aldığı bilgiye göre; Premier Lig'de mücadele eden Nottingham Forest, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için harekete geçti.