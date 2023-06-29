Galatasaray'da yeni sezon için start verildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nicolo Zaniolo'dan olay transfer itirafı!
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılıların, Roma'dan kadrosuna kattığı ve kısa zamanda büyük etki yaratan ismi Nicolo Zaniolo'dan dikkat çeken transfer itirafı geldi. İtalyan oyuncu ülke basınına yaptığı açıklamada geleceğine dair konuştu. İşte o açıklamalar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da yeni sezon için start verildi.
Okan Buruk yönetiminde çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılarda gündemde transfer var.
Yönetim bir diğer konusu ise ayrılma ihtimali olabilecek isimler.