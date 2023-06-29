GALATASARAY HABERLERİ - Gözler artık Mauro Icardi'de! Galatasaray'da kalacak mı?

Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Galatasaray rotasını transfere yöneltti. Golcü harekatını sürdüren sarı-kırmızılılarda ilk hedef Mauro Icardi. Bonservisi Fransız devi PSG'de bulunan yıldız isim için birçok Avrupa ve Arabistan ekibi devrede. Arjantinli oyuncunun takım arkadaşları ise oyuncunun Galatasaray'da kalmak için şartları zorlayacağını ifade ediyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2023- 06:40