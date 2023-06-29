Galatasaray Icardi'nin alternatifini Rusya'da buldu! Transferde rakip...

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Galatasaray, transfer harekatını da sürdürüyor. Golcü arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi ile ilgilenmeye devam ediyor. Ancak kurmaylar, Arjantinli yıldızın transferini bitiremedikleri takdirde rotasını Rusya'ya çevirecek. İşte Aslan'ın alternatif golcüsü... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2023- 06:40