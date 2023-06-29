Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransa'ya çıkarma! İkisi de alınacak
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, trasnfer harekatına da devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirerek Avrupa'da başarı kovalamak istiyor. Cimbom, Fransız devinin 2 ismine de kancayı taktı. Yönetim, listedeki iki oyuncunun da transferini noktalamak için kolları sıvadı. İşte o futbolcular... | Galatasaray haberleri
Yeni sezon için geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen yönetim, transfer için kolları sıvadı.
Geçtiğimiz sezonda olduğu gibi önümüzdeki sezonda da kadrosuna birçok yıldız ismi kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılarla ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.