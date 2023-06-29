TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fransa'ya çıkarma! İkisi de alınacak

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, trasnfer harekatına da devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirerek Avrupa'da başarı kovalamak istiyor. Cimbom, Fransız devinin 2 ismine de kancayı taktı. Yönetim, listedeki iki oyuncunun da transferini noktalamak için kolları sıvadı. İşte o futbolcular... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2023- 06:40