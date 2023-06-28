TRANSFER HABERİ - Pazarlık masası kuruldu! PSG - Galatasaray- Lazio üçgeni

Transfer harekatını sürdüren Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip listesinde bulundurduğu birçok isimle görüşmelerini sürdürürken bazı Avrupa devleri, Cimbom'un yıldız oyuncularına göz dikti. Aslan, PSG ve Lazio ile pazarlık masasını kuracak. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)