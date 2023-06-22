Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo transferin gözdesi haline geldi.
TRANSFER - Milano'da dev görüşme! Galatasaray ile Juventus...
Ligde kazandığı şampiyonluk ile Devler Ligi'nde ön elemelere katılmaya hak kazanan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna güçlü takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Başkan Dursun Özbek, Milano'ya giderek Juventus yetkilileri ile görüştü. Toplantıda ise iki isim geçti. İşte ddetaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo transferin gözdesi haline geldi.
Performansı yükselişe geçen Zaniolo'ya yeniden İtalya Milli Takımı kapıları da açıldı.
Zaniolo için transfer iddiaları gündemden düşmüyor...