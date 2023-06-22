TRANSFER - Milano'da dev görüşme! Galatasaray ile Juventus...

Ligde kazandığı şampiyonluk ile Devler Ligi'nde ön elemelere katılmaya hak kazanan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna güçlü takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Başkan Dursun Özbek, Milano'ya giderek Juventus yetkilileri ile görüştü. Toplantıda ise iki isim geçti. İşte ddetaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2023- 06:40