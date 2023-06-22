Galatasaray'da yaz transfer dönemi için hareketlilik başladı.
Galatasaray Napoli'den önce davrandı! Teklifini yaptı
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde listeye sürpriz bir isim eklendi. Yönetimin Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesi orta saha hamlesi öncesi Napoli'nin de devrede olduğu ancak Galatasaray'ın teklifini yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da yaz transfer dönemi için hareketlilik başladı.
Sarı-kırmızılılarda özellikle orta saha konusunda listeye sürpriz bir isim eklendi.
Başkanvekili Erden Timur, Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesi bazı isimleri kadroya katmak istiyor.