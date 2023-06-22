Galatasaray Napoli'den önce davrandı! Teklifini yaptı

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde listeye sürpriz bir isim eklendi. Yönetimin Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesi orta saha hamlesi öncesi Napoli'nin de devrede olduğu ancak Galatasaray'ın teklifini yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2023- 06:40