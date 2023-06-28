2023-2024 sezonu için nokta atışı yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! Cimbom da onu istiyor
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar yeni sezonda da aynı hedef için yola çıkacak. Yönetim buna göre Şampiyonlar Ligi'ne de düşünerek geniş bir oyuncu kadrosu kurmak istiyor. Galatasaray'daki bu gelişmenin ardından ise İtalyanlar transfer konusunda sürpriz bir ismi ortaya attı. İşte detaylar... aspor.com.tr | DIŞ HABERLER
2023-2024 sezonu için nokta atışı yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.
Yönetimin, Şampiyonlar Ligi için dünya yıldızlarını listeye aldığı öğrenildi.
Başkanvekili Erden Timur buna göre ise ilk olarak Londra'da görüşmelerini sürdürüyor.