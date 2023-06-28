GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! Cimbom da onu istiyor

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar yeni sezonda da aynı hedef için yola çıkacak. Yönetim buna göre Şampiyonlar Ligi'ne de düşünerek geniş bir oyuncu kadrosu kurmak istiyor. Galatasaray'daki bu gelişmenin ardından ise İtalyanlar transfer konusunda sürpriz bir ismi ortaya attı. İşte detaylar... aspor.com.tr | DIŞ HABERLER

Mehmet Cem Çakır| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2023- 10:23 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023- 12:17