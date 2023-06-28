Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo transferin gözdesi haline geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dursun Özbek ve Zaniolo buluşması! Takımdan ayrılacak mı?
GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda, Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo konusunda ortaya ilginç bir iddia atıldı. Başkan Dursun Özbek oyuncuyla İtalya'da bir araya geldi ve sürpriz detaylar konuşuldu. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo transferin gözdesi haline geldi.
Performansı yükselişe geçen Zaniolo'ya yeniden İtalya Milli Takımı kapıları da açıldı.
Zaniolo için transfer iddiaları gündemden düşmüyor...