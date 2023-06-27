Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yıldız isimlerle görüşmeler devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da orta sahaya yeni aday! Resmi teklif yolda
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Brezilya basını, orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar kadro derinliğini genişletmek istiyor.
Şampiyonlar Ligi hazırlıkları yapan Galatasaray'da orta saha için yeni bir isim gündeme geldi.