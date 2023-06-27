Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Wanda Nara'dan Galatasaraylıları kızdıracak hamle! Mauro Icardi...
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Mauro Icardi hakkında flaş iddialar gelmeye devam ediyor. Arjantinli yıldızın menajeri Wanda Nara'nın, sarı kırmızılı taraftarları kızdıracak şok bir hamle yaptığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Yönetimin transfer dönemindeki en önemli hedeflerin biri kiralık oyuncuları takımda tutmak.
Sarı kırmızılı idarecilerin, Mauro Icardi ve Milot Rashica konusunda gereken fedakarlıkları yapmaya hazır olduğu belirtilmişti.