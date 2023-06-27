Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'dan flaş bir hamle geldi.
GALATASARAY HABERİ: Torreira'dan dikkat çeken paylaşım! Transfer iddialarına cevap verdi
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Adı birçok Avrupa kulübü ile anılan yıldız oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile transfer haberlerine cevap verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
27 yaşındaki başarılı orta sahanın adı Lazio başta olmak üzere birçok takımla anılıyordu.
Ayrıca yıldız futbolcunun da takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyordu.