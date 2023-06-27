GALATASARAY HABERİ: Torreira'dan dikkat çeken paylaşım! Transfer iddialarına cevap verdi

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Adı birçok Avrupa kulübü ile anılan yıldız oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile transfer haberlerine cevap verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2023- 20:05 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023- 20:06