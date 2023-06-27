Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Adrien Rabiot transfer kararını verdi! Galatasaray...
Galatasaray'da yeni sezon öncesi orta saha arayışları devam ediyor. Listesinde önemli yıldızlar bulunan sarı kırmızılılar, Juventus ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot'a teklif yapmıştı. Fransız futbolcu geleceğiyle ilgili transfer kararını verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılı idareciler, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha arayışına geçti.
Cimbom, Lucas Torreira'nın ayrılık ihtimaline karşın bu bölgeye transfer yapmayı planlıyor.