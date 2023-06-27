Galatasaray'dan dev transfer stratejisi! O yıldızı ikna etmek için...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir haber geldi. Orta sahaya takviye yapacak olan Cimbom'un, Premier Lig'de forma giyen yıldız oyuncu için görüşmelere başladığı öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetim, transferde mutlu sona ulaşmak için farklı bir strateji izleyecek. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)