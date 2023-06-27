Galatasaray'da imzalar atılıyor! Transferde sona doğru

Transfer döneminde henüz bir futbolcuyu kadrosuna katmayan Galatasaray'da, flaş bir gelişme yaşandı. Uzun süredir transfer görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, mutlu sona çok yaklaştı. Cimbom'un, transferini bitirmek üzere olduğu o isme kısa süre içinde imza attırması bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2023- 13:27