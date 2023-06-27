Galatasaray'da yönetim, sol bek mevkisine takviye yapmak için adeta seferber oldu.
Galatasaray'da imzalar atılıyor! Transferde sona doğru
Transfer döneminde henüz bir futbolcuyu kadrosuna katmayan Galatasaray'da, flaş bir gelişme yaşandı. Uzun süredir transfer görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, mutlu sona çok yaklaştı. Cimbom'un, transferini bitirmek üzere olduğu o isme kısa süre içinde imza attırması bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıların listesindeki en güçlü adaylardan birisi RB Leipzig'de forma giyen Angelino...
Bir süredir Brezilyalı sol bek için yoğun temaslarda bulunan Cimbom, transferde sona yaklaştı.