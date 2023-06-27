TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yıldız harekatı! Erden Timur 4 ismi bitiriyor

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları için temaslar başladı. Yönetim buna göre aynı geçen sezonda olduğu gibi bu yılda nokta atış yapmak istiyor. Galatasaray'da başkanvekili Erden Timur buna göre listesine 4 futbolcuyu aldı. İşte o isimler ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2023- 11:56 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023- 11:57