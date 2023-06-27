Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! İngiliz devine yapılan teklif...
Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Forvet hattına takviye yapacak olan Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu. Sarı-kırmızılılar Arjantinli oyuncunun bonservisini çözmeye çalışırken diğer yandan farklı isimlerle de ilgileniyor. Ancak Cimbom'a transferde flaş bir haber geldi. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak.
Bu durumu ön planda tutan kurmaylar transferde vitesi yükseltti.