Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! İngiliz devine yapılan teklif...

Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Forvet hattına takviye yapacak olan Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu. Sarı-kırmızılılar Arjantinli oyuncunun bonservisini çözmeye çalışırken diğer yandan farklı isimlerle de ilgileniyor. Ancak Cimbom'a transferde flaş bir haber geldi. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)