Galatasaray, yıldız oyuncusu Vitor Nelsson'un takımdan ayrılma olasılığına karşın arayışlarını sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Nelsson'un satışı durumunda iki yeni aday belirledi. Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine Polonya ekibi Legia Varşova'dan Maik Nawrocki geldi. 2022 yılından beri Legia'da forma giyen 22 yaşındaki savunmacının kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Galatasaray'ın genç yetenek için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Nawrocki geçen sezon 31 maçta görev alırken 4 gol, 1 asist üretti. Aslan'ın bir başka hedefi ise Belçika Ligi takımlarından Cercle Brugge'da forma giyen Jesper Daland. 23 yaşındaki yıldız futbolcunun Belçika temsilcsiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Norveçli yıldız geçen sezon 39 karşılaşmada görev aldı. 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Galatasaray Yönetimi, Nelsson'un durumuna göre hareket edecek. Ayrılığı sonrası kadro bir stoperle takviye edilecek.