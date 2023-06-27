Galatasaray, hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya gelecek. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz takım ile Süper Lig'in şampiyonunun mücadelesine yoğun ilgi bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu olan Galatasaray Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz takımı Hull City ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Hull City maçı 5 Temmuz Çarşamba günü saat 19.45'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı yayıncısı ise henüz açıklanmadı.