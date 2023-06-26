Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş iddialar gelmeye devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray bombayı patlatıyor! Gineli yıldız için resmi teklif yapıldı
Transfer döneminin suskun takımlarından Galatasaray, bu haftadan itibaren görüşmelerini hızlandırma kararı aldı. Avrupa'dan birçok isimle temas halinde olan Cimbom'un, flaş bir oyuncu için devreye girdiği ortaya çıktı. Yunanistan basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Olimpiakos'un yıldızı için resmi teklif yaptı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılıların transfer gündeminde birçok isim yer alıyordu.
Avrupa'dan önemli futbolcularla temas halinde olan yönetim, şu ana kadar resmi bir transfer açıklaması yapmadı.