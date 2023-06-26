TRANSFER HABERİ: Galatasaray bombayı patlatıyor! Gineli yıldız için resmi teklif yapıldı

Transfer döneminin suskun takımlarından Galatasaray, bu haftadan itibaren görüşmelerini hızlandırma kararı aldı. Avrupa'dan birçok isimle temas halinde olan Cimbom'un, flaş bir oyuncu için devreye girdiği ortaya çıktı. Yunanistan basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Olimpiakos'un yıldızı için resmi teklif yaptı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)