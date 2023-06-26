Geçtiğimiz sezon yaptığı yıldız transferiyle adından sıkça söz ettiren Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Nicolo Zaniolo oldu.
GALATASARAY HABERLERİ - Menajerinden transfer açıklaması! Nicolo Zaniolo ayrılıyor mu?
Galatasaray'da transfer gelişmeleri sürüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Nicolo Zaniolo, Avrupa devlerinin listesinde bulunuyor. İtalya'nın devleri ile adı anılan yıldız oyuncu için flaş bir haber geldi. Yıldız ismin menajeri, Zaniolo'nun geleceği hakkında konuştu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen İtalyan yıldızı 15 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.
Galatasaray'a transferiyle büyük yankı uyandıran 23 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda ülkesine döneceği iddia edilmişti.