Galatasaray'da yeni sezon transfer operasyonu sürüyor.
Mauro Icardi'nin temsilcisinden şok sözler! Bu haber Galatasaraylıları üzecek
Galatasaray'da geçen sezona damga vuran ve sarı kırmızılı takımın şampiyon olmasında büyük rol oynayan Mauro Icardi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun temsilcisi, Icardi'nin geleceği ve Galatasaray ile yapılan pazarlıklara dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yönetim listesindeki futbolcular için hummalı bir şekilde çalışma gerçekleştiriyor.
Sarı kırmızılı kurmaylar, Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen yıldız isimleri takibe almıştı.