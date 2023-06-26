Mauro Icardi'nin temsilcisinden şok sözler! Bu haber Galatasaraylıları üzecek

Galatasaray'da geçen sezona damga vuran ve sarı kırmızılı takımın şampiyon olmasında büyük rol oynayan Mauro Icardi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun temsilcisi, Icardi'nin geleceği ve Galatasaray ile yapılan pazarlıklara dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2023- 15:43