Galatasaray'dan sürpriz transfer! Temmuz ayında imza atacak

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturmak için hummalı bir şekilde görüşmelerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Brezilya'dan çarpıcı bir iddia geldi. Cimbom'un, temmuz ayında Sambacı yıldızla sözleşme imzalayabileceği yazıldı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)