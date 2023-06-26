Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da, gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Temmuz ayında imza atacak
Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturmak için hummalı bir şekilde görüşmelerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Brezilya'dan çarpıcı bir iddia geldi. Cimbom'un, temmuz ayında Sambacı yıldızla sözleşme imzalayabileceği yazıldı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'ın raporu doğrultusunda en az 5-6 transfer yapmayı planlıyor.
Okan Buruk'un özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde transferler istediği belirtildi.